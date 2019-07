Матю Коб: Няма доказателства за съществуването на извънземни

Матю Коб по време на пролетното издание на конференцията Ratio

[Ratio]

- Не знам отговора, или по-точно казано, знам какви са отговорите. Отговорът е или нула – няма живот извън Земята, или едно – има. Всички знаят, че е едното или другото. Това, което е интересно, че повечето хора възприемат въпроса не сякаш става дума за или-или ситуация, а сякаш има определен вариращ процент възможност да има или няма. Това, което смятам, че можем да направим, е, като изучаваме историята на живота на нашата планета, което е и единственият пример, с който разполагаме, да разсъждаваме върху това какви са вероятностите да има живот някъде близо около нас.

- Не мога да ви кажа конкретно число, но мога да ви кажа това: няма нищо неизбежно в това, че ние сме тук. Няма нищо неизбежно в появата на интелигентен живот или дори многоклетъчен живот – организми като котки, растения и др. Знаем, че животът на Земята е започнал преди около 3.5 млрд. години. Знаем това, защото всички същества тук имат ДНК и можем да проследим по нея приликите и разликите до един момент и субект – един общ наш вселенски едноклетъчен прародител, който е съществувал тогава. Не знаем как се е появил той, не знаем колко е била вероятна появата дори на този живот. Можем да предположим, че е била висока, защото животът се е зародил сравнително бързо, след като условията са били подходящи за това. Било е топло и мокро, слънцето не е било прекалено силно и астероидите не са удряли Земята. Така че съвсем "скоро" - след няколкостотин милиона години, се появява животът – прост и едноклетъчен.

- От някои гледни точки няма значение, защото ние все пак сме тук и всичко е наред. По същия начин можеш да се чудиш "какво, ако се бях качил на онзи автобус", "какво, ако бях срещнал друга жена". Животът е пълен с такива ситуации. Нещата винаги може да са много различни, но, освен ако животът ви не е в наистина лошо състояние, препоръчвам да не се вглъбявате в "какво, ако" теориите. Всички знаем, че няма нищо неизбежно в това родителите ни да се запознаят и да се появим самите ние.

Същият принцип е и в разбирането на еволюцията на живота и в частност клетките, от които сме направени ние и всички многоклетъчни същества. Ние всички сме направени от тази странна смес клетки, която се е случила едва веднъж в историята на Земята. Така че можем да разгледаме целия род на живите същества тук до един момент, който смятам, че можем да наречем изключително ниско вероятен. Не мисля, че има достатъчно нули във Вселената, за да ви обясня колко невероятно е всичко това. Защото само когато се замислим колко бактерии има в океана – повече, отколкото звезди във видимата Вселена – и че те се сблъскват една с друга постоянно, но само веднъж в историята на всичко са се съединили така, че да родят тази хибридна форма на живот.

- Има достатъчно умни хора, които смятат, че въобще не трябва да се свързваме с тях. Стивън Хокинг например. Той беше силно против изпращането на съобщения, които могат да достигнат до извънземни, против пробите Voyager, изпратени през 70-те години. На тях има златни плочки, на които е изобразен корабът, няколко много 70-арски голи американски граждани и инструкции откъде е дошла пробата. Хокинг казваше, че подобни неща са покана "елате, изяжте ни". Аз обаче смятам, че той греши. Ако има извънземни, те няма причина да идват до Земята. Ако въобще могат, те са достигнали ниво, в което се движат между звездите, тоест са решили проблеми, които ние въобще не можем да решим. Смятам, че филмите, в които извънземните идват тук, за да си играят с нас или да ни изядат, са просто фантазии.

От друга страна, ние изпращаме сигнали от около 120 години, откакто създадохме радиото. Тези съобщения отиват в Космоса, без значение дали го искаме или не. Учените не толкова изпращат сигнали, колкото слушат. Има програми за това, в които хора с радиотелескопи слушат за радиосигнали из вселената. Вселената, разбира се, е доста голяма и съществува от доста време, така че, ако има извънземни, бихме очаквали, че ще ги чуем или видим. Дори ние сме пращали роботи в Космоса, а ние сме сравнително млади. Това, което си представяме, е напреднала цивилизация. И за момента няма нищо. Е, не сме търсили кой знае колко време, погледнато релативно, но все пак няма нищо.

- Може би по същия начин, по който гражданите на напреднали страни отиват да разгледат по-неразвитите краища на планетата. Така че те може би биха били любопитни към нас. Но, разбира се, те може да не използват същите сетива, може да не използват визуални сетива. В научната фантастика често се среща идеята за подводния свят, където живеят извънземни, но няма светлина. Ако приемем такава хипотеза, те може да са заинтересовани как ние живеем на светлина. По същия начин, по който ние бихме се учудили, ако открием извънземни, които живеят без светлина.

- Ако става дума за "да" или "не", ще кажа, че не е много вероятно. В нашата галактика извънземни, с които да можем да контактуваме – не. В далечна от нас галактика – може би, защо не? В крайна сметка Вселената е много голяма.

- Много големи. Аз използвам знанията си за живота на земята, но въобще не е задължително на друго място, в друго време нещата да се случат по този начин. Животът ни изглежда неизбежен, но не е така. Това, че ние сме тук сега, не е нещо неизбежно. Проблемът при нас е, че ние сме много добри в това да търсим модели на последователност. Ние следваме модели, това е причината да сме създали нашата невероятна цивилизация. Но същото мислене ни кара да правим грешни заключения, като например, че ние сме неизбежни. Не очаквам, че в моя живот ще се срещнем с извънземни или дори ще получим сигнали от извънземни същества. А бих бил много развълнуван, ако се случи. Е, освен ако не получим съобщение, че ще строят космическа магистрала и нашата планета пречи на трасето.

- Не, не. Защо биха го крили? Ние, хората, вярваме във всякакви глупости. Аз съм учен и се интересувам от доказателства. Ако гледате видеа в YouTube например, ще видите много материали със странни животни, за които хората казват, че са извънземни. Но в повечето случаи става дума за кучета без косми или нещо подобно. Истината е, че хората не знаят достатъчно за живота около тях. Другата истина е, че няма доказателство за съществуване на извънземен живот. Не казвам, че няма, но със сигурност няма доказателства, че има. Кой знае, може би утре това ще се промени и ще получим някое съобщение.



Интервюто взе Йоан Запрянов

е професор по зоология в University of Manchester. С общо над 30 години академичен опит, той изучава и пише за разнообразни теми - от обонянието на червеите до възможността за зараждане на интелигентен живот на Земята и извън нея. Коб пише статии на тема популярна наука за издания като The Guardian, участва в предаването на BBC Wonders of Life и е автор на книгата Life’s Greatest Secret: The Race to Crack the Genetic Code, а през 2020 предстои публикуването на следващата му книга The Mind Machine: Our Quest to Understand the Brain. Коб гостува в България за пролетното издание на конференцията за популярна наука Ratio.