Къде е гениалността в спорта

Q&A



Как си почивате?



- Пътувам много, но аз всъщност обичам да пътувам, така че не чувствам голяма нужда от почивка. Най-важното за мен е да успея да намеря време за себе си и моите близки, предвид работата ми, която изисква толкова много пътуване.



Коя бизнес книга бихте препоръчали?



- Чета много книги, но рядко ги довършвам, защото често се оказва, че научавам повече от работата си, отколкото от тях. През последните две години има две книги, които са ме впечатлили най-много: Talent is Overrated на Джофри Колвин и The Everything Store на Джеф Безос.