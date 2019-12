SpaceX изстреля експериментална втора степен на ракетата Falcon 9

[SpaceX]

Частната космическа компанияуспешно изстреля и приземи днес своята ракета за многократна употребакоято изведе в орбита автоматичната капсулас около 2600 кг. товар (включително оборудване за производство на бира в безтегловност) за нуждите на Международната космическа станция (МКС).Това, което озадачи повечето космически ентусиасти, обаче беше обстоятелството, че фирмата на милиардера Илън Мъск е решила да не приземява първата степен на сушата, както прави обикновено при подобни пускове, а на кораба-дрон Of Course I Still Love You (OCISLY), разположен на около 350 км навътре в Атлантическия океан.Решението беше изненадващо, тъй като при полетите натоварът обикновено е много под максималния капацитет наи съответно ракетата разполага с достатъчно резервно гориво, така че безпроблемно да се върне до изходната си точка – зоните за кацанеЗатова космическите анализатори предположиха, че фирмата на планира да извърши орбитален експеримент, за чиито цели резервоарите на първата степен или няма да са пълни догоре, или пък полетът й ще е по-дълъг и съответно тя ще бъде принудена да кацне на платформа в морето. В крайна сметка това се оказа точно така.Малко преди старта отрешиха да разбулят мистерията и признаха, че планират да извършат няколкочасов тест с втората степен накоято е модифицирана."След катосе отдели в орбита, втората степен наще продължи полета си за целите термална демонстрация", обяви Джесика Дженсен, директор по управление на мисиите на капсулитев частната космическа компания.Космическият апарат ще прекара в орбита около шест часа, преди да бъде пренасочен за изгаряне в атмосферата в района на южния Индийски океан.По принцип толкова дълъг полет на втората степен е изключително рядко и трудно за осъществяване събитие.Обикновено при изстрелването накъм МКС отделянето на товара става на 10-тата минута, а при комерсиалните комуникационни сателити – след около половин час.По-дългият полет на втората степен в орбита е проблематичен, тъй като тя е подложена на разрушителното въздействие на космическата радиация и на екстремни температурни амплитуди, при които криогенното гориво може да изкипи или пък да се втвърди. Колкото по-дълго продължава той, толкова по-вероятно е апаратът да излезе от строя.Или казано по-просто: изключително трудно е да се направи орбитална степен на ракета, която да е термоустойчива и да продължи да функционира след 6-12 часа полет в космическия вакуум около Земята. Затова фирмата на Мъск е модифицирала втората степен натака, че да издържа по-дълго при екстремни температурни разлики.Досегаса правили нещо подобно само два пъти и то с тежката ракета– по време на премиерния полеткогато електромобилът на Илън Мъск беше изстрелян към Марс (с 5-часов полет на втората степен), и при мисиятаза ВВС на САЩ, когато няколко спътника трябваше да бъдат позиционирани в шест различни орбити (3.5-часа полет).Никога досега обаче фирмата не е правила това с втората степен наи за толкова дълъг период от времеСпоред Дженсен термалната демонстрация е организирана по поръчка на " други наши клиенти за целите на по-дълги мисии, които ще трябва да се предприемат в бъдеще".Предполага се, че мистериозните "други клиенти" са ВВС на САЩ и някои от американските специални служби, които предпочитат техните секретни космически товари да бъдат изпращани бързо и директно в геостационарна орбита, така че тяхното засичане да е много по-трудно.