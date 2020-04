Творческият поход на Samsung към телевизорите от бъдещето

Samsung Sero



Телевизорите отдавна са неизменна част от всяко домакинство, като все по-често потребителите се вглеждат в дизайна, възможностите за създаване на хармонична среда, и не на последно място - лесното управление и лесното свързване с многобройните други устройства, с които е пълен всеки съвременен дом. На този фон, техническите характеристики на телевизорите понякога отстъпват на заден план, а самите те се превръщат в "масова" стока (позната на английски като

commodisation)

.

Samsung The Frame



За пореден път обаче

Samsung

успява да преобърне тази тенденция към "комодизация", разбира се, базирайки се на своя огромен опит при разработката на телевизори, обогатяващи изживяването на своите потребители не само по отношение на развлеченията, но и на станалата задължителна напоследък дистанционна работа и обучение. Южнокорейската компания за 14-а поредна година задържа уверено палмата на първенството на световния пазар на телевизори, както показва класацията на

Omdia,

част от голямата анализаторска група

Informa Tech,

включваща още известни пазарни анализатори като

Ovum, Heavy Reading, Tractica

и

IHS Markit.

В началото на март 2020 г.,

Samsung

обяви цялостно обновление на своята продуктова линия, обхващайки както лайфстайл моделите, така и фокусираните върху бъдещето телевизори с

8K

резолюция и

QLED

технология на дисплея.

Samsung Serif



Още през 2006 г., компанията пусна на пазара

LCD

моделите "Бордо", чийто дизайн бе вдъхновен от чаша за вино, като този дизайн допринесе за продажбата на милиони бройки от този лайфстайл модел. През 2009 г. се появи и първият в света

LED

телевизор, осигуряващ по-живи цветове чрез иновативната технология на

Samsung

за периферно разположение светодиоди. По този начин продуктът на

Samsung

бе с 30% по-тънък от конкурентните тогава модели.

2010 бе годината, в която

Sam

представи на света първия

Full HD 3D

телевизор, разкривайки и пред домашните потребители възможностите за "потапяне" във виртуалните светове, създадени от киноиндустрията. Още на следващата година компанията представи и концепцията си за "смарт развлечения", осигурявайки на зрителите достъп до много по-богато мултимедийно съдържание, а това започна да променя и навиците им на гледане, направи ги по-взискателни към продуцентите и авторите на съдържание.

През 2011 г. "потапянето" в изображението бе засилено с помощта на иновативния извит телевизор на

Samsung

с резолюция

UHD,

чиято изключително тънка рамка подсилваше усещането за "директно" участие в случващото се на екрана.

Ерата на "лайфстайл" телевизорите бе възвестена през 2015 г. със серията

The Serif,

разработена от прочутите френски дизайнери Ронан и Ерван Бурулек. На следващата 2016 г. компанията пусна и извит

UHD

телевизор, осигуряващ 2,5 пъти по-голяма яркост от традиционните телевизори и 64 пъти по-точно цветово възпроизвеждане, разчитайки на разработената от инженерите на

Samsung "

технология" без използване на кадмий.

2017 година бележи нов връх по отношение качеството на картината с разработената от

Samsung

технология

QLED

за по-ярки цветове с голяма дълбочина

,

подсилени и от поддръжката на

HDR.

През същата година за пръв път се появява и серията

The Frame,

която предлага специален режим, превръщащ телевизора в картина, преодолявайки границите между технологиите и света на изкуството.

Нова голяма технологична крачка към бъдещето направи

Samsung

през 2018 г., съчетавайки своята технология

Quantum Dot

с 8К резолюция в своите нови модели с

QLED

дисплей. Отчитайки ограниченото количество на създадено и достъпно

8K

съдържание, компанията вгради иновативна, базирана на изкуствен интелект, технология за мащабиране на видео с по-ниска резолюция до новите по-високи нива, осигурявайки на зрителя завладяващи визуални изживявания.

А по отношение на лидерството в областта на дизайна и лайфстайла, множеството нови решения на Samsung, включително сериите The Serif, The Frame и

The

Sero, предоставят примери за начина, по който изглежда телевизорът ви и как по-лесно и интуитивно да си взаимодействате с него.

Лайфстайл сериите на

Samsung

За 2020 г. компанията поставя фокуса върху "дизайнерските" модели

The Fra

The Serif

и

The Sero

Първата серия е вдъхновена от желанието телевизорът да бъде произведение на изкуството, дори когато е изключен. Втората серия -

The Serif,

осигурява уникално вдъхновение и изживяване във всяко пространство, докато серията

предоставя пълноценно мобилно развлечение и извън мобилния телефон.

Samsung The Frame



Телевизорите The Frame

дават възможност на потребителя да украси жилището си със световно известни творби на изкуството. Това става при изключен телевизор, или по-точно при задействане на специалния режим "Art mode". Този режим разчита на панел с двойна LED система, която подобрява оригиналността на художественото произведение, като предотвратява загубата на яркост при регулиране на цветовия фон, например чрез подобряване на контраста в пейзажни картини като "Неделен следобед на остров Гран Жат" на френския неоимпресионист Жорж Сьора, а същевременно осигурява равномерно осветяване от всеки ъгъл и постигане на по-дълбоки тъмни цветове при мрачни картини като "Нощна стража" на Рембранд.

Творбите на изкуството "оживяват" чрез изключителното QLED качество на картината. Освен това

Samsung

предлага и избор от сменяеми рамки на телевизорите

The Frame

в 4 различни цвята

-

кафяв, бежов, черен и бял. Предлага се и студийна стойка, така че телевизорът картина да изглежда поставен на статив в художествена галерия.

Art

режимът предлага и няколко вида дигитално "паспарту" с избор между 16 цвята, както и на матирана или замъглена рамка. Ако предоставеното изображение не ни харесва, можем да го подобрим чрез няколко фото филтъра, включително "

, "

"

и "

Fauve".

Samsung Serif



Моделите Serif

се вписват във всяко жилищно или офисно пространство чрез своя 360-градусов дизайн и екран със заоблени ръбове, а подвижната стойка му помага да стои естествено дори в малко пространство. Поддръжката на

Airplay 2

подобрява възможностите за безжична свързаност с мобилни устройства, осигурявайки огледално копиране на екрана.

NFC

тагването осигурява и лесно

Bluetooth

свързване

,

така че потребителят лесно да използва мощните говорители на телевизора (4-канални по 40 вата), за да се наслади на музиката от телефона си.

От 2020 година телевизорите от серията

The Serif

се предлагат с екрани с диагонал 43, 49 и 55 инча в два нови цвята - облачно бяло (Cloud White) и памучно синьо (Cotton Blue). Моделите от сериите The Serif и The Sero бяха отличени за иновативен дизайн на тазгодишния световноизвестен международен форум (iF) Design Awards.

The Sero e

"

младежкото" допълнение към дизайнерските телевизори на

Samsung.

Думата "Sero" идва от корейската дума за "вертикал", тъй като този модел дава възможност за завъртане на изображението в двата режима - "портрет" и "пейзаж", точно както потребителят е свикнал да борави със своя смартфон или таблет. Неслучайно повечето професионални монитори на компанията дават възможност за "физическо" завъртане на монитора около стойката. Серия

Sero

е насочена по-скоро към младите потребители, които са свикнали да споделят преживяванията си именно на своите мобилни устройства. Затова и моделите Sero са оптимизирани за съдържание в социални медии, за стрийминг услуги и за игри, като всичко това е "опаковано" в привлекателен дизайн, създаден след задълбочени проучвания сред потребителите.

Samsung Sero



Днес все повече хора работят от дома си, учениците се обучават във виртуални класни стаи, редица популярни изложения, включително автосалони, предвиждат "неприсъствени" демонстрации. В тази обстановка телевизорите на

Samsung,

наред с други технологии на корейската компания, улесняват виртуалното общуване и подпомагат професионалните задачи на потребителите.

Настройвате вашия компютър и телевизор през интернет, свързвате мишка и клавиатура към телевизора и вече сте "в офиса". Не се тревожите са безопасността на чувствителната информация, намираща се във вашия компютър. Технологията за сигурност

Knox

на Samsung защитава вашата работа достатъчно надеждно.

Забележителен е начинът, по който Samsung успява непрекъснато да създава телевизори, чийто характеристики надхвърлят границите на възможното. Това включва както подобрения на изображенията, които все повече се доближават до естественото, така и качеството на звуковото изживяване, а използването на тези продукти става по-безпроблемно и изключително интуитивно. Компанията разработва технологии и модернизира производството, за да постигне по-добри технически спецификации на телевизорите, но освен това разчита на специалисти с въображение, допълващи тези продукти с естетичен вкус, създавайки цяла нова ера на "лайфстайл" телевизорите.sungquantum dotme,The SeroНа практика потребителят може да използва творби от световно известни галерии от онлайн магазина "Art Store". Приложението улеснява намирането на подходящи произведения на изкуството (чрез функцията Spotlight), като автоматично препоръчва подходящите на базата на предпочитанията и на използваните досега картини.Art Deco"Ink",Wash", "Pastel", "Aqua"Към съществуващите досега размери на екрана през 2020 г. са добавени още 32-инчови и 75-инчови модели.Samsung Sero е първият телевизор, снабден с възможност за автоматично завъртане на дисплея, който сменя хоризонтално и вертикално ориентиране на базата на показваното съдържане, точно както го прави и смартфонът. Освен това екранът на смартфона може да бъде копиран интуитивно на телевизора Sero с помощта на функцията Tap View. Потребителите могат да се насладят на своите видеоклипове, гледайки портретни снимки с висока разделителна способност или да видят направеното преди малко селфи на по-голям екран.Функцията Remote Access (Отдалечен достъп) е снабдена с технологията Wi-Fi Direct, която дава възможност за споделяне на екрана между различни устройства, включително телевизор, компютър, смартфон или таблет. Remote PC позволява на потребителите да се свържат със своите персонални компютри отдалечено, независимо дали компютърът е в друга сграда или друг град, и да го управляват удобно от дома си. Мишка и клавиатура са единствените хардуерни устройства, които ви трябват за сигурна връзка.Същевременно домашната класна стая може да продължи да осигурява онлайн обучение на вашите деца чрез функцията Cloud Docs.Потребителят се идентифицира в Office 365 с помощта на Remote Access и вече има достъп до своите документи, може да работи по групови проекти заедно със съучениците си, или да направи презентация в реално време.