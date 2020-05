Дигитални (корона) модели

Упражнения

Бременна с първото си дете през 2013 г., Алисън Рапапорт трудно намирала фитнес упражнения за бъдещи майки. Така се свързала с инструкторката Леа Келър, която изготвила лесна, сигурна и ефективна програма за нея. Двете си допаднали и така създали Every Mother, стрийминг компания за онлайн фитнес, фокусирана върху упражнения за жени преди и след раждането. В началото на май, в разгара на коронавирус епидемията в САЩ, стартъпът обяви, че е набрал 1.5 млн. долара от фонда Courtside Ventures с участието и на Serena Ventures на Серина Уилямс и други инвеститори. Every Mother ще предоставя програми с продължителност между 10 и 30 минути в предварително записани видеоматериали. Клиентите могат да се абонират на месечен или годишен план, след което попълват онлайн въпросник, чрез който компанията ги поставя в съответния етап на физическо натоварване. Every Mother вече е на печалба и по време на епидемията абонаментите й са нараснали 50%.