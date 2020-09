Дигитални модели

//е-търговия



Пожелай си IPO Чували ли сте за Wish? Подвеждащ въпрос: всеки, който е влизал в социални през последната година, неминуемо е бил бомбардиран от рекламите на електронната платформа за търговия, през която се продават свръхевтини продукти. Сега пред базираната в Сан Франциско Wish има ново предизвикателство: компанията иска да излезе на борсата, като вече е подала документи за IPO. Въпросът е как точно може да бъде оценена такава компания, особено на фона на напрежението между САЩ и Китай - родината на по-голямата част от продуктите, които се продават в платформата. Самите продукти пък най-често са фалшификати, което допълнително усложнява ситуацията. Единственото, което се знае за момента за Wish е, че частните инвеститори в компанията я оценяват на 11.2 млрд. долара, а до този момент вече десетгодишната фирма е набрала 1.6 млрд. долара частен капитал.