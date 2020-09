Най-големите софтуерни и финтех компании: Код растеж

Планираме да достигнем 2500 души в София

На какво се дължи силният ръст в приходите на българското дружество през 2019 г.?

Какви са прогнозите за българския бизнес на VMware за текущата година като проекти, приходи, служители?

Доколко представянето на българското дружество е свързано с положението в компанията майка? По какви проекти работи местното звено през миналата година и през тази?

VMware продължава да търси нови служители въпреки ситуацията с коронавируса. Промени ли COVID-19 по някакъв начин очакванията на българския офис в положителен или негативен аспект?

Ще се промени ли дългосрочно начина на работа на компанията в България, с повече служители, работещи дистанционно?

Как определяте бизнес климата в България през последните месеци?

Има ли все още глад за специалисти или пандемията успокои пазара?

Какво очаквате за период от 5 години като ръст на персонал, заплащане, приходи? До каква брутна заплата българският IT сектор ще е конкурентоспособен?

Диана Стефанова, управляващ директор във VMware за Европа, Близкия изток и Африка- През последните години "VMware България" се развива много добре и всяка година отбелязваме финансов ръст. В рамките на 2017 и 2018 годинa приходите на българското дружество са се увеличили съответно с 24% и 21%. Тези резултати потвърждават, че в България успешно създаваме продукти и услуги с глобален успех.- Настоящата ситуация постави непознати до момента предизвикателства пред бизнеса, но компанията е стабилна и се справя успешно. Наскоро бяха оповестени финансовите резултати за първото тримесечие и VMware отчита ръст на приходите с 12% спрямо първото тримесечие на 2019 г. Очакванията ни за текущата година са за продължаване на положителния растеж както по отношение на финансовите резултати, така и що се отнася до разширяване на екипа. Към момента част от офиса в България са 1100 служители, превръщайки го в една от петте основни локации, в които централата инвестира. Целта ни за следващите години е да увеличим екипа и да достигнем 2500 души в София. Офисът ни продължава да поема все повече глобални функции, затвърждавайки позицията ни на стратегически бизнес хъб.- Глобалното портфолио на VMware, фокусирано върху стратегическите направления като модерни приложения, мултиоблачни услуги, виртуални облачни мрежи и дигитално работно пространство, е представено и в България. Тук се разработват продукти като vSphere, vRealize Management Suite, продуктите за възстановяване на данни и защита от бедствията. Това са решения, които се ползват от над 500 хиляди корпоративни клиента по света. Наскоро добавихме и Carbon Black Cloud не само към глобалното, но и към българското портфолио. Те са лидер в облачно базирана защита и сигурност на крайните устройства. Освен продуктите с голям пазарен дял инженерите ни в България са активно въвлечени в иновации в сферата на изкуствения интелект, машинното самообучение, блокчейн и други иновативни технологии.- Офисът ни в България е най-големият в Европа, Близкия изток и Африка (EMEA). През годините сме разширили дейностите си в България, стартирайки от чисто развойно-научна локация до създаване на екипи в сферата на финанси, бизнес анализи, бизнес операции и други. От март целият процес по интервюиране и въвеждане на новите служители се провеждат онлайн. Затова и може да се каже, че COVID-19 не се отрази негативно върху процеса ни по привличане на експерти. Ние продължаваме да търсим нови колеги. В същото време е изключително важно да се грижим и за настоящите ни служители и затова въведохме различни мерки, за да ги подкрепим в настоящата ситуация. С цел по-лека адаптация компанията предоставя допълнителните 10 дни платен годишен отпуск, както и помощна програма за служители, през която колегите могат да получат конфиденциални индивидуални консултации по лични теми и др.- Във VMware дистанционната работа беше възможна и преди 13 март, което реално ни помогна за един ден всички служители в София да преминат към работа от вкъщи. Благодарение на нашия фокус върху технологиите, осигурихме плавен процес на работа през целия период на извънредно положение, като дори отбелязахме повишаване на продуктивността. Динамичната ситуация, свързана с пандемията от коронавируса COVID- 19, се следи и анализира на глобално ниво и в момента подготвяме плавно отваряне на някои от офисите, но перспективата е по-голямата част от служителите да продължават да работят от вкъщи в обозримото бъдеще. Вярвам, че все повече компании ще адаптират хибридния модел на работа с баланс между работа от вкъщи и в офиса с фокус върху личната мотивация и избор на служителя.- Последните събития значително промениха начина, по който работим, учим, комуникираме, споделяме и живеем в едно общество. Виждаме, че секторите на икономиката в България са повлияни по различен начин и не в еднаква степен. Логично е, че продуктовите компании от IT индустрията могат по-лесно да се адаптират към предизвикателната и бързо променяща се ситуация. Глобалната икономика и съответно пазарите в момента са доста динамични, но продуктите и решенията, подпомагащи дигиталната трансформация, част от които е VMware, са ключови за бързата адаптация.- "VMware България" продължава активно да наема служители, като в момента имаме повече от 100 отворени позиции. В началото на извънредното положение забелязахме, че динамиката на пазара на труда временно се промени и някои професионалисти предпочетоха да изчакат развитието на ситуацията, вместо да сменят работата си. Сега вече наблюдаваме, че хората се адаптират и пазарът се връща към обичайния си ритъм. Предполагаме, че пазарът на труда в IT сфера в България ще претърпи промени и компаниите с устойчив към новата среда бизнес модел ще стават все по-предпочитани.- По отношение на ръст на служителите планираме през следващите няколко години да достигнем 2500 души. Колкото до заплатата, забелязваме, че не само тя е фактор за мотивацията на служителите, а също така културата на компанията, възможностите за обучение и развитие и т.н. Например във VMware освен програмите за обучение и развитие даваме възможност на служителите да подкрепят избрана от тях кауза в рамките на 40 работни часа. Имаме също така различни инициативи за подкрепа на жените, които искат да се развиват в технологичната сфера. Промените, които наблюдаваме, все повече ще поставят фокус върху грижата за хората и средата. Ако IT индустрията в България продължи да измества фокуса от предлагане на услуги към разработване на продукти и съответно генериране на повече добавена стойност, размерът на заплатата няма да е толкова важен фактор при взимане на решение за инвестиции.