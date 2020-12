Дигиталните звена на Kaufland и Lidl в България се обединяват в Schwarz IT

Дигиталните звена на веригите супермаркети Kaufland и Lidl в България се обединяват в нова компания - Schwarz IT, съобщиха днес от компанията на онлайн среща с медиите. Досега в България имаше две звена за IT услуги - Kaufland IT Hub и Lidl Digital, които разработваха продукти за цялата германска група, а не само за българския пазар. Новото дружество "Шварц Ай Ти" ще обединява служителите от "Кауфланд сървис" и тези, които работеха към "Лидл България", където дигиталното звено не беше в отделна фирма. В компанията ще има конкретни екипи, които да се занимават с IT казусите на отделните компании под шапката на Schwarz, но цялата структура ще бъде в рамките на една структура, а не няколко, както беше досега.

Начело на обединената компания застава Михаил Петров, който преди това беше изпълнителен директор на Kaufland IT Hub. Петров беше и финансов директор на българския Kaufland, но сега ще се фокусира изцяло върху дигиталното звено, а на негово място в търговската верига застава Иван Георгиев. Общо в Schwarz IT в момента работят 320 души с цел те да се увеличат с още 100 през следващата година. Новата фирма ще обслужва групата на Schwarz, в която работят 458 хил. души по цял свят и за миналата година има 113.3 млрд. евро приходи.

"Новото дружество е първият голям технологичен хъб на световната група Schwarz, който се създава извън България. Основният фактор за избирането на България като локация за създаването му са отлично подготвените кадри в сектора", коментира пред "Капитал" Петров.