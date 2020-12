Растеж, управляван от Selectium

И макар на теория всичко да звучи много просто, историята на българското дружество е, меко казано, заплетена - българското дружество е собственост не на HPE, а на финансовата Midis Group, глобална компания, която се специализира именно в поемането на управление на клонове на технологични компании.

Заплетения път към "HPE, управлявана от Selectium"

Към средата на миналото десетилетие конгломератът Hewlett-Packard изживява екзистенциална криза. На полето на софтуера доминиращите играчи рязко са се променили в рамките на едва няколко години, а на полето на потребителската електроника - лаптопите например - лидерската позиция се заема от китайската Lenovo, която също се развива със завидна бързина.

Решението е радикално: през 2015 г. гигантът се разделя на две компании - HP Inc., която поема бизнеса с потребителска техника, както и Hewlett Packard Enterprise (HPE), която се занимава с бизнес клиенти. Бизнесът с електроника тръгва силно и връща голяма част от загубените си позиции. Не така стоят нещата с HPE, която отново се оказва прекалено голяма, за да маневрира наравно с конкурентите на пазара. Това налага ново разделяне, този път на три - HPE остава да се занимава конкретно с инфраструктурни решения, отделът MicroFocus се занимава със софтуерни решения, а отделът за услуги в компанията се слива с компанията CSC и ражда новия играч на IT пазара DXC. Днес в България съществуват и четирите компании - HP Inc., HPE, MicroFocus и DXC.