"Зеебургер Информатик" има амбиция да ускори дигиталната трансформация на фирмите

ИТ отделът се грижи да осигури най-новите и добри решения за сигурност на пазара. Някои от тези решения включват криптиране на информация, строго лимитиран достъп до мрежите ни базирано на решения от водещи доставчици и резервирана свързаност към основните центрове, в които предоставяме облачните услуги. Също така инфраструктурата ни е базирана на Next-generation firewalls, които предоставят най-нови услуги за сигурност."- казва Таня Даскалова.

Портфолиото от услуги на "Зеебургер Информатик"



"В SEEBURGER предоставяме единна интеграционна платформа за бизнеса - SEEBURGER BIS (Business Integration Suite), която поддържа всякакъв вид бизнес интеграции - EAI (Enterprise Application Integration), както между различни бизнеси (B2B), така и от бизнес към правителство B2G ( Business to Government), между различни приложения A2A (Application to Application), а освен това обмен на електронен документооборот (EDI), интегриране с външни доставчици на софтуерни решения чрез управление на API интерфейси, ERP, PEPPOL, електронно фактуриране и MFT. Интеграциите със SAP, SAP S/4 HANA и SAP GTS са важна част от портфолиото ни като един от главните SAP партньори в тази сфера. "Много от нашите клиенти използват SAP, затова имаме експертиза за всякакъв вид SAP интеграции, включително за интеграция с митниците в Европа, Австралия и Нова Зеландия - обяснява Таня Даскалова. - Клиентите ни сами избират какви решения да си купят - дали за продукти, инсталирани при тях (on premise), дали работещи в нашия облак или хибридни решения", допълва тя.



Сред клиентите на SEEBURGER BIS са компании от всички сектори, включително финансови услуги, търговия на дребно, енергетика, автомобилна, газова и нефтена индустрия, логистични фирми, производствени предприятия, организации от здравеопазването и др. "BIS осигурява безпроблемна интеграция на всички системи в компаниите, приложенията, бизнес партньорите и облачните услуги. Позволява достъп до всички данни навсякъде в реално време, осигурявайки максимална ефективност и контрол на процесите, а също така подпомага автоматизацията на бизнес процеси, възможност за по-бързо стартиране на нови услуги и модернизиране на наследената (legacy) инфраструктура за подобряване ефективността и стимулиране растежа на бизнеса. Нашата стратегия е да предоставяме една платформа от един доставчик, която отговаря на всички професионални и технически нужди от интеграция и пасва на компании с всякакви размери и изисквания", коментира Георги Андреев.



"Тази стратегия ни позволява да осигурим висококачествени услуги на над 10 000 компании с не голям брой, но добре подбрани, подготвени и обучени специалисти в различни сфери, което е проверено и потвърдено не само чрез добрата обратна връзка от клиентите ни, но и от няколко сертифициращи институции. Притежаваме и заверяваме всяка година сертификати като ISAE 3402, ISO 27001, TISAX и др.", допълва Cвeтлaнa Бoвянcĸи.