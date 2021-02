Средната заплата в IT сектора е 4120 лв.

Другият фактор е технологията, по която работят програмистите. С най-високо заплащане са тези, които работят с Go технологии - 5216 лв. средно възнаграждение, а с най-ниско са тези с езика за програмиране SQL - 3222 лв.

Източник: Noble Hire

"Най-добре платените IT специалисти в България спрямо основната технология, която използват, са Go програмистите, следвани от C++, TypeScript и Kotlin. Най-добре платените професионалисти с по-малко от година опит в дадената роля са продуктовите мениджъри и собственици, следвани от DevOps и мениджъри на проекти", коментира пред "Капитал" Георги Иванов, изпълнителен директор на Noble Hire. "Друго интересно, но и донякъде очаквано е, че професионалистите, които отговарят за други хора, вземат средно три пъти по-големи бонуси спрямо техните колеги, които не отговарят за други хора", се посочва в изследването

