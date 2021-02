"PwC България": Как компаниите да се чувстват по-сигурни онлайн

Защо твърдите, че дигитална идентичност не е бъдещето, а настоящето, а в някои случаи - дори миналото?

Илиян Великов - Това е така поради нарастващите нужди на бизнеса да увеличава продуктивността, за да бъде конкурентоспособен на различните пазари и да остане печеливш. Всяка компания по света (включително и в България) изпреварва с изискванията си възможностите на IT средите. Примерите са основно свързани със софтуерни иновации за увеличаване на продуктивността, възможност за работа от всяка точка и по всяко време, възможност за директна и бърза обмяна на информация с клиенти, бизнес партньори и други. Много от изискванията идват от самия бизнес, част от тях са приети вече и като стандарт за работа в определени сфери и служителите (участниците) в бизнеса го изискват, за да могат да постигнат зададените цели и резултати. От друга страна, самите клиенти изискват определено ниво на услуга, което много трудно би било постигнато без помощта на автоматизацията и дигитализацията на процесите.

Петко Петков - ръководител "Дигитална идентичност" за Югоизточна Европа, "PwC България"

Петко Петков - Тези фактори са налице от дълго време. Добавяйки влиянието на COVID-19, което определено ускори процеса в сфери, за които това не е било от първостепенно значение досега, се оказва, че компаниите не могат вече да разчитат на вътрешните си IT функции да предоставят желаното ниво на растеж за бизнеса при зададените темпове. В резултат на това все повече фирми поглеждат към бързи и лесни решения на този проблем - решения, които съществуват не като част от тяхната вътрешна IT инфраструктура, а извън нея, най-често в публичното облачно пространство или в нечие частно облачно пространство. Тук говорим за услуги от типа SaaS, IaaS, PaaS и т.н., които дават възможност на компаниите да използват ефективно компютърните ресурси, за да решават бизнес проблеми, да отнемат от тежестта на вътрешните IT функции и да се опитват да наваксват с изискванията на бизнеса. Фирмите, предлагащи такива решения, са строго фокусирани върху тяхната основна цел и поддържат продуктите и техните функционалности, улеснявайки бизнес процесите. Това дава огромен потенциал за развитие, но тези възможности идват и със съответната цена, т.е. със стратегия за дигитална идентичност. Без яснота в тази насока възможностите за ефективно използване на новите технологии са много ограничени и в много случаи дори опасни за бизнеса. Дигиталната идентичност е в основата на т.нар. свързани облачни услуги и без ясна концепция използването на тези услуги е неефективно и дори невъзможно.