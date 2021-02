Дигитални модели

//IT



Всички в облака Би било слабо да се каже, че стартъпите, фокусирани върху дигитализация на бизнеса, се справят добре по време на пандемията. Повечето организации побързаха да се насочат към дистанционна работа, но срещите в Zoom и планирането в Slack е само част от картината. След като работата се преобърна надолу с главата, корпоративният свят тръгна уверено към облака. Сега по същия път вървят и по-малките компании - а те имат нужда от помощ. Electric, компания, която се стреми да вкара свои IT отдели в малки и средни компании чрез облака, наскоро набра 40 млн. долара. Досега тя е събрала 51.5 млн. долара външно финансиране. Целта на компанията е IT процесите да станат много по-прости и да се управляват от един-единствен софтуерен продукт, който да управлява всички устройства, софтуерни абонаменти, позволения и др. Алтернативата в момента е много по-скъпа - или откриване на цял вътрешен IT отдел, или да се плаща на не особено евтини доставчици на услуги.