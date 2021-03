Новата икономика на блокбъстърите

Ситуацията също сочи към друг обрат - тъй като големите продукции отстъпиха, намесват се по-малките. Най-малко пет от десетте най-печеливши филма за 2020 г. имаха бюджети под 100 млн. долара, докато през 2019 г. беше един. Много от тези, които са по-надолу в класациите, се справят много по-добре, отколкото продуцентите им са се надявали.

Преминаването направо към стрийминг може да увеличи печалбите, но не и за собствениците на кина, които обикновено получават половината от цената на билета.

През декември независимото американско студио IFC Films прогнозира, че миналата година ще бъде най-печелившата за него досега. Филмите му, включително The Rental ("Наемът"), филм на ужасите, имаха по-дълги представления в повече кина, отколкото биха имали, ако се състезаваха с The Avengers ("Отмъстителите"). After We Collided ("След сблъсъка"), романс, разпространяван от друго независимо студио - Open Road Films, спечели 5 млн. долара във Великобритания - десет пъти повече от очакваните приходи (и близо 50 млн. долара в целия свят).