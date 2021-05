Spotify очаква слабо тримесечие след забавяне на ръста на абонатите

Обхватът на подкастите на Spotify вече включва милиони заглавия, сред които Renegades: Born in the USA с участието на американския президент от 2008 до 2016 г. Барак Обама и Брус Спрингстийн и The Joe Rogan Experience.

Компанията очаква общите платени абонати на платформата да наброяват между 162 и 166 млн. за второто тримесечие. Анализаторите прогнозират, че те ще достигнат 166.1 млн. според данни на Refinitiv. Spotify прогнозира общи приходи в рамките на 2.16 - 2.36 млрд. евро за второто тримесечие. Анализаторите очакват 2.27 млрд. евро.

Spotify Technology, които стартираха услугите си в 86 нови държави през първото тримесечие, заявиха, че растежът в САЩ, Мексико, Русия и Индия компенсира по-ниския от прогнозирания растеж в Латинска Америка и Европа.