SpaceX конструира трети кораб за "приземяване" на ракети

Космическата компания SpaceX на милиардера Илън Мъск вече сглобява трети кораб дрон, на чиято палуба да кацат първите степени на ракетите за многократна употреба Falcon 9. Работата по него тече на високи обороти на пристанището Порт Фуршон в Луизиана, са установили местни фотожурналисти, заснели модернизацията на баржа, носеща обозначението Marmac 302. Официалното име на плавателния съд се очаква да бъде A Shortfall Of Gravitas (ASOG) и той трябва да обслужва все по-интензивната честота на изстрелванията на ракети в околоземна орбита, свързана с изграждането на сателитната комуникационна мегасистема Starlink. Очаква се тя да стане основният източник на приходи за SpaceX през следващите години, като осигури постъпления от порядъка на 30 млрд. долара до 2025 г. По принцип за предстоящото създаване на трети кораб-дрон за кацане в морето за първи път се заговори преди около две години, но по-късно вниманието на космическата общност беше пренасочено основно към новата супертежка ракета Starship и темата постепенно остана на заден план.

В момента SpaceX разполага с два плавателни съда с подобен дизайн, които носят обозначенията Marmac 303 и Marmac 304, но са по-известни с имената Just Read the Instructions (JRTI) и Of Course I Still Love You (OCISLY). На практика обаче те трудно успяват да обслужат дори четири изстрелвания на Falcon 9 месечно - програмата-минимум, която Илън Мъск зададе като цел на своята космическа компания през тази година.

Въпреки първоначалните спекулации, че може да бъде базиран на изцяло нов, по-иновативен дизайн, A Shortfall Of Gravitas най-вероятно ще е почти идентичен поне като външни параметри със своите предшественици. Той ще разполага с палуба с размери 60 на 90 метра и "гараж" за дистанционно управлявания робот Octagrabber, чиято задача е да закрепи стабилно първата степен на ракетата след кацането , така че да не падне зад борда в случай на бурно море (нещо, което вече се е случвало няколко пъти). Последното е от особена важност, защото въпросните баржи са плоскодънни и нямат кил, което съответно ги прави по-уязвими по отношение на лошото време и силното вълнение. Корабите дронове на SpaceX също така трябва да бъдат теглени от влекачи до зоната на кацане и използват своите маломощни мотори само за прецизно позициониране по време на кацанията на ракетите, което също усложнява логистиката и удължава времето между две кацания на Falcon 9.