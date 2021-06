Ярослав Войтех: Суперкомпютърът в София ще започне работа през юли

Компанията Atos е глобален лидер в дигиталната трансформация със 105 000 служители и годишни приходи от над 11 млрд. евро. Групата предлага цялостни решения за всички индустрии в 71 страни. Бизнесът на Atos в България има две основни направления - споделени услуги в рамките на групата Atos и IT решения за корпоративни клиенти. Френският гигант се представлява от две компании с над 1200 служители в София. Екипът на Глобалния център за споделени услуги на Аtos (Atos IT Solutions and Services) управлява над 20+ бизнес функции и над 1000 вътрешни процеса в сферата на счетоводство, контрол, управление на финанси, и доставки на 8 езика. Центърът разполага и с екип, който доставя услуги за бизнес комуникации за клиенти в над 40 страни по света. Другото звено на Atos в България, Atos Bulgaria Competency Center, е един от водещите европейски IT интегратори и е в ТОП 10 на технологичните компании у нас по обем приходи за 2019 г., спрямо K100 - класацията на "Капитал" на най-големите компании в България. Центърът е създаден през 2017 г., когато Atos придобива българският интегратор "Инфопартнерс".