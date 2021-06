Фондът Vitosha Venture Partners инвестира 2.35 млн. евро в нови шест компании

Инвестиции във физически продукти

Petmall (през дружеството "Петмол") е четвъртата компания, получила финансиране на стойност 800 хил. евро. Тя управлява онлайн зоомагазин, а отскоро развива и верига от физически магазини за храни и аксесоари за домашни любимци. "Petmall започват като онлайн играч, но в момента създават мрежа магазини в София. Сегментът на стоки и услуги за домашни любимци се развива динамично. Смятаме, че с помощта на политиката на отваряне на физически магазини Petmall има потенциал да се превърне в един от лидерите на пазара", казва Илиев. Инвестицията е насочена към разширяване на пазара в страната и увеличаване на онлайн продажбите.

Брандът Meat Me Bar (който работи през дружеството "ХелтМи продуктс") е петата инвестиция с 400 хил. евро инвестиция. То произвежда протеинови барчета от месо, ядки и сушени плодове Meat Me Bar, които са алтернатива на здравословното хранене в забързаното ежедневие. Екипът на Vitosha Venture Partners се спира върху Meat Me заради популярността и добре развития пазар на протеинови барчета в страната. Фонд мениджърите отбелязват обаче, че здравословните алтернативи остават скъпи, а финансирането ще послужи на "ХелтМи продуктс" да разшири продуктовата гама, както и да навлезе на чужди пазари.

Използването и разпространението на по-чисти горива е основният мотив на Vitosha Venture Partners да инвестира в последната, шеста, компания Pellet Box ("Пелет бокс", дружество в процес на учредяване), която получава 200 хил. евро. Pellet създава вендинг машина за пелети и насипни стоки, както и устройства за съхранение на дървесни гранули в големи количества за домакинства и бизнеси. Илиев допълва още, че пелетите като гориво са разпространени предимно на Запад и са алтернатива на дървесината, защото се произвеждат и изгарят с минимално количество отпадък.