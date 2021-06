Какво друго по света: няколко любопитни идеи

Батериите за електромобили унищожават Конго

С експоненциалния ръст в потреблението на дигитални устройства и най-вече на електрически превозни средства закономерно нараства и рудодобивът, свързан с осигуряването на кобалт, използван в производството на литиево-йонните батерии. Това обаче се превръща в изключително сериозен проблем за Демократична република Конго, на чиято територия са открити около 3.4 милиона метрични тона от въпросната суровина. На практика в момента африканската държава осигурява около половината от световните доставки на кобалт. Бумът в производството на литиево-йонни батерии провокира своеобразна златна треска в страната, след като мизерстващите обитатели на обширни райони откриват, че живеят буквално върху огромни залежи от ценния минерал.

Както може да се очаква обаче, това не довежда от благоденствие. Индустриалния добив на кобалт идва в комплект с брутална експлоатация на миньорите. В общия случай те са изложени на пряк контакт с химичния елемент, който е опасен както за човешкото здраве, така и за околната среда. В мините също така са изпращани хиляди деца, които според разследване на The New Yorker са принудени да приемат потискащи апетита медикаменти, за да не спират да работят. Отпадъчните продукти от добива на кобалт пък се разпръскват безразборно, отравяйки почвата и околните водоизточници. В населените места патрулират тежковъоръжени войници, чиято задача е пазят добитата суровина, в случай че някой от миньорите реши да открадне част за себе си, разказва пратеникът на The New Yorker.