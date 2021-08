"Модис" с динамично развитие на своя ИТ и инженерен бизнес в България

Визитка Филип Рувре е Head of Delivery and Solutions за Евро­па на "Модис" (Modis) и изпълнителен директор на компанията за България и Румъния. Има 25 години мениджърски опит на международно ниво с фокус бизнес трансформация. Започва кариерата си в General Electric във Франция като инженер по IT системи през 1996 г. През 2001 г. се присъединява към The Adecco Group. Оттогава заема различ­ни оперативни и висши ръководни роли в групата и има ключова роля в създаването на IT аутсорсинг бизнеса на Modis през последните 9 години.