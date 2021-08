Дигитални модели

//пътуване



Достъпен свят За хората с увреждания пътешествията са трудни - от една страна, заради липсваща инфраструктура за хора със специални потребности, а от друга, заради спецификата на някои маршрути. Стартъпът Wheel The World обаче вярва, че може да направи света достъпен. Компанията е основана от двама приятели, единият от които парализиран, след дълга разходка в Чили, сторила им се невъзможна. Стартъпът предлага повече от 400 оферти за пътувания за хора в неравностойно положение. Wheel The World събира и обработва данни за хотелски стаи и маршрути, като благодарение на специален алгоритъм изчислява дали стаята например е подходяща за нуждите на човек в количка. Неотдавна компанията обяви, че е получила финансиране на стойност 2 млн. долара, което ще бъде инвестирано в подобряване на софтуера, разширяване на екипа и добавяне на нови оферти в платформата. Wheel The World си сътрудничи с хотели и туристически организации, за да привлече нови клиенти и да проучи как да работи по-добре с хора с увреждания.