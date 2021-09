По-бързо изграждане на Edge инфраструктури

Скоростта е от съществено значение. Дигиталната трансформация стимулира производствените компании да изграждат нови IT и OT инфраструктури за модерни приложения много по-бързо. Предпоставките това да се случи са системи от шкафове, базирани на обширна модулна гама от варианти, които могат да внедрят индивидуални решения просто, безопасно и по начин, надежден за бъдещето. Отговорът на тези изисквания е новата шкаф система на Rittal - VX, която беше представена на дигиталното издание на изложението в Хановер през 2020 г.

Новите технологии като Интернет на нещата (IoT), изкуствен интелект (AI) или 5G изискват надеждни IT и OT инфраструктурни системи - директно там, където се извършва производството - за крайни приложения. За да останат компаниите конкурентоспособни, IT и OT инфраструктурите трябва бързо да бъдат създадени или разширени, за да осигурят необходимата изчислителна мощ. Rittal предлага помощ с новата си система VX.

"VX IT олицетворява скоростта, гъвкавостта и модулността. Той също така дава на нашите клиенти спокойствие да знаят, че са идеално оборудвани за всички IT сценарии, които може да се случат в бъдещето", заяви Уве Шарф, управляващ директор на индустриалните и IT бизнес звена и маркетинг на Rittal.

Модерна платформа за шкафове определя темпото

Новото поколение IT шкаф система на Rittal в лицето на VX IT представлява най-бързият IT шкаф в света. Замислено като универсален и модулен вариант, решението може да се използва като мрежов и сървърен шкаф за различни крайни приложения. Допълнителен фактор и полза за клиентите е, че всички варианти на VX IT, проектирани с нашия онлайн конфигуратор, вече са тествани и сертифицирани, включително всички техни компоненти, в съответствие с международните стандарти като UL 2416, IEC 60950 и IEC 62368. Това означава, че няма нужда от допълнително сертифициране на готовата конфигурирана система. Това гарантира максимална свобода и спокойствие при конфигуриране на нови IT инфраструктури.