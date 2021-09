Do IT Wise: Помагаме на клиентите да адаптират бизнесите си чрез дигиталната трансформация

Марин Маринов е главен директор "Продажби и услуги", отговарящ за бизнес развитието и консултантските екипи на компанията. Присъединява се към Do IT Wise преди 4 години с основна мисия растеж и оттогава той и екипът му успяват да увеличат приходите на компанията петкратно, а екипът трикратно до над 100 души днес. Преди Do IT Wise работи над 10 години в Hewlett Packard на различни ръководни позиции, като последно оглавява софтуерния консултантски бизнес за пазар от 27 държави в региона на Централна, Източна Европа и Израел.