Преосмисляме връзката между хората и технологиите

Какви са предизвикателствата в работата ви и какво ви мотивира? Съществува баланс между корпоративната ни култура, която гарантирана стабилна работна среда, и увереността, с която подхождаме към всяко техническо предизвикателство. Екипът ни е мотивиран от възможностите, които Endava като бързоразвиваща се компания предоставя както по отношение на усъвършенстване на уменията, така и за кариерното развитие и растеж. Често се обсъжда, че има недостиг на ИТ специалисти, как се справяте? В Endava никога не сме изпитвали подобен проблем, тъй като сме разработили вътрешни програми за обучение и помагаме както на млади хора, решили да работят в IT сферата, така и на опитни професионалисти да научат нещо ново или напълно да сменят дисциплината, в която работят. Имаме стажантска програма, насочена към наскоро завършили обучение с основни теоретични познания. Програмата Schools of е за хора със знания и практически опит, на които даваме възможност да учат конкретна технология (.Net, Java, Automation и др.). А академичната ни програма е за хора с IT опит, които искат да научат нова за тях технология или да променят изцяло дисциплината (Data, Dev Ops и др.). Кое е най-голямото постижение на Endava Sofia за миналата година? В ролята ми на управител на "Endava България" най-голямото ми предизвикателство беше да спечеля доверието на ръководния екип. Това доверие ни помогна през последната година да постигнем 50% ръст на служителите в офиса на "Endava София". В кои области виждате най-голям потенциал за развитие? В момента се интересуваме от разрастване на екипите ни както в София, така и в новите ни локации - Варна, Пловдив и Русе, но също така търсим и други градове, в които да отворим офиси. Посочете една технология, която има потенциал да промени пазара. Лесно е да назовем технология или език за програмиране, но трябва да имаме предвид нуждите на нашите клиенти, а също и да предвидим бъдещето на пазара. Затова най-важното е да имаме най-добрите таланти с инженерно мислене. Това са хора, които могат да учат бързо и се нуждаят от малко време, за да усвоят всяка нова технология, да я овладеят и използват успешно.