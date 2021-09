Smart IT създава финтех софтуер, с които улеснява работата на над 8300 души в 450 офиса

Smart IT има 16 години опит в разработката и поддръжката на комплексни решения за финансовата индустрия и е технологичният център на Management Financial Group (MFG) - група компании в небанков финансов сектор, която оперира на паневропейско ниво със сериозни амбиции за геоекспанзия на няколко континента. Над 130 служители разработват и поддържат финтех софтуер, финансови системи и платформи, администрират и ИКТ инфраструктура. Разпределени са в над 20 екипа в общо два офиса в София и по един в Пловдив и в Киев, Украйна. Чрез изграждането и поддържането на комплексни корпоративни бизнес решения Smart IT обслужва работата на над 8300 души в 450 офиса на компаниите от групата в България, Румъния, Полша, Украйна, Северна Македония и Испания.

Основният проект на Smart IT е адаптивната финтех платформа SmartCheck, която има за цел да осигури скорост, гъвкавост и необходимата дигитална трансформация на всички партньори на компанията - дружествата във финтех екосистемата на MFG. SmartCheck е многомодулна скалируема платформа, която използва най-модерните подходи, архитектури и технологии, за да е адекватна на съвременните нужди на финтех индустрията.