Русия изпрати актриса в Космоса

Ако всичко мине по план, Axiom Space има намерение да извърши още една аналогична мисия в края на 2022 г. На борда на Crew Dragon трябва да се качат бившият астронавт на NASA Пеги Уитсън, автомобилният и авиационен пилот Джон Шофнер, както и евентуално победителят в риалити шоуто на телевизионния канал Discovery, наречено "Who Wants to Be an Astronaut?". По-далечните планове на Axiom Space предвиждат евентуалното изграждане на частен сегмент към Международната космическа станция, който по-късно би могъл да се отдели като самостоятелен орбитален комплекс.