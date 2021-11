Как да повишим киберустойчивостта на бизнеса?

Профил Борис Гончаров е доказан визионер по информационна сигурност, с дългогодишен опит в киберсигурността. Като Главен стратегически директор в Amatas, той е фокусиран върху предвиждането на бъдещето на киберсигурността и дефинирането на перспективни модели и стратегии за киберзащита.



Преди Amatas Борис е заемал длъжността на председател на Cyber Security Center of Excellence (CSeCoE) в G4S Europe. Той е редовен лектор на водещи събития за сигурност като InfoSec Europe, Gartner Security & Risk Management Summit, IDC Security Roadshow, Webit, The IT Summit USA и други. Квалификациите на Борис са най-високите в индустрията, като в момента той поддържа сертификати CISSP, ISSMP, CCISO, CCSP, CCSK, CBSP, CEH, TOGAF, CIPP / E, CHFI и PRINCE 2.