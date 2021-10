"АЛСО България": Пътят от местен IT дистрибутор към мултимилиардния собственик

Всичко се промени. Както казва нашият главен изпълнителен директор, ние се намираме в средата на фундаментална трансформация, така нареченото New Normal (Ново нормално), което започна с началото на пандемията. След това ще преминем към Next Normal (Следващото нормално), в което работим и живеем различно отпреди. Длъжна съм да кажа, че извън психологически тежката за всички обстановка всъщност пандемията даде много голям натиск на обществото да върви с много бързи темпове към хибридна реалност. Home офисът и всичко, което трябваше да се случи за броени дни, доведе до много бурни ръстове в нашия бранш. Повечето компании реагираха доста бързо. Ние сме изключителен пример, тъй като без каквато и да е предварителна подготовка успяхме да се обърнем от нормален към hоme офис. Тъй като работим в IT индустрия, това и се очаква от нас. Беше страхотно предизвикателство, че в такава ситуация трябваше да интегрираме и нови системи. Защото сделката по придобиването на "Солитрон" от ALSO беше в края на 2019 г. и ние имахме по план имплементация на нова ERP система, в нашия случай SAP, която се наложи да направим изцяло отдалечено. Нямаше нито един SAP консултант на място, защото нямаше как да дойдат от Германия. И хората трябваше да се обучават от вкъщи на една доста различна система от тази, с която бяха свикнали. Така че минахме през страхотно предизвикателство, но въпреки това завършихме 2020 г. с ръст над пазарния, с ефективност над типичната за дистрибуторския пазар и с едни резултати, за които съм лично благодарна на колегите, с които работя. Защото показват истински професионализъм и отдаденост към работата в тежка за всички ни ситуация. Как се промени търсенето от клиентите ви при тази нова дигитална реалност? Търсенето се повиши драстично. Ръстовете на пазара на лаптопи през 2020 г. са двуцифрени. Трябваше бързо да реагираме адекватно и да доставяме в кратки срокове. До 2020 г. пазарът на лаптопи беше равен или с малък спад. Но изведнъж нуждата от мобилни устройства, монитори, нисък клас принтери, които да се ползват вкъщи, тотално обърна пазара. Смятам, че доста успешно реагирахме на това търсене и задоволихме нуждите на нашите клиенти, които пък задоволяват търсенето на корпорациите, фирмите и на крайните клиенти. Извън лаптопите кое се търсеше най-много? Като част от ALSO имаме достъп до така наречения ALSO Cloud Marketplace - платформа, чрез която нашите партньори може да предлагат комбинация от продукти и услуги от нашето портфолио с техни собствени. Развитието на ALSO Cloud Marketplace през 2020 г. и сега през 2021 г. много ни радва, защото става дума за нов бизнес модел в IT сферата. Вярваме, че това е пътят, по който да вървим - да предлагаме всичко като услуга. От гледна точка на недостига на компоненти и на устойчивото развитие на бизнеса смятаме, че с предлагането на всичко като услуга ще се намали поне малко напрежението, тъй като фирмите директно ще могат да разполагат с IT оборудване спрямо бизнес нуждите си. Предполагам, че ще ме питате и какво се случва с цените. Да, цените се качват, темата е малко като яйцето и кокошката. Но ще изразя мнението, че това далеч не е толкова негативно, защото всъщност бута пазара в една по-устойчива услуга - да предлагаме всичко като услуга на бизнеса. За да може бизнесът да се фокусира върху основната си дейност, а не да инвестира в IT отдели, за които няма хора и т.н. Как оставате конкурентни в този конкурентен сектор?