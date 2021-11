"Ритал" представя виртуално новия IT шкаф TX CableNet

IT специалистите в организации от различни вертикални индустрии управляват все по-сложни системи, като трябва да се справят с различни ситуации в най-кратки срокове. Подпомагайки IT отделите, RITTAL разработи решението TX CableNet Rittal, което ускорява мрежовото окабеляване с професионално качество. С този шкаф, сглобен още в завода на производителя, се осигурява бърз монтаж във всяко съоръжение на компанията, както и лесна интеграция с останалата IT инфраструктура. Независимо дали се използват големи или малки снопове мрежови кабели, решението гарантира минимален радиус на огъване, като по този начин се постига перфектното им подреждане с "принципа на водопада".

Шкафът TX CableNet осигурява бърз монтаж и лесна интеграция.

В TX CableNet са комбинирани иновативно управление на мрежови кабелни снопове с търсенето на професионално качество. Освен с пословична механична стабилност на шкафа това включва систематичен подход, надеждна глобална наличност и бърза доставка. TX CableNet предлага 13 варианта на шкафовете, които могат да се използват на различни места, като IT инфраструктурата може да се инсталира дори в ограничени пространства.