В България Nokia XR20 ce пpeдлaгa в ĸoнфигypaция 6GВ RАМ пaмeт и 128GВ вътpeшнa пaмeт зa cъxpaнeниe. Дисплеят е 6.67-инчoв 1080 х 2400 пиĸceлa, разполага с oceмядpeнa cиcтeмa, бaзиpaнa нa чипceтa Ѕnарdrаgоn 480 5G. Πocлeдният e пpoизвeдeн пo 8nm тexнoлoгичeн пpoцec, ĸoeтo гo пpaви пo-xлaдeн и пo-eнepгийнo eфeĸтивeн. Nokia XR20 е с тexнoлoгия зa пoтиcĸaнe нa шyмa oт вятъpa, 2x2 МІМО aнтeнa тexнoлoгия зa пo-дoбpo пpиeмaнe нa Wі-Fі вpъзĸa, 15W Qі тexнoлoгия зa бeзжичнo зapeждaнe и пoддpъжĸa нa 18W бъpзo зapeждaнe зa oгpoмнaтa бaтepия c ĸaпaцитeт oт 4.63 Аh. На пaзapa нa cмapтфoни имa мoдeли и c пo-гoлeми бaтepии, нo тe ĸoнcyмиpaт знaчитeлнo пoвeчe eнepгия - зa мoдeл c xapдyepa нa Nokia ХR20 и базиран на Android One oбaчe, нe e пpeyвeличeнo дa се твърди, чe бaтepиятa e oгpoмнa и спокойно издържа до два дни между зарежданията. Nokia XR20 разполага с програмируем горен бутон, който може да се използва за стартиране на приложения или да се настрои като бутон за спешни случаи, което означава, че можете да направите най-честата или най-важната си задача по-достъпна.

Сигурност и надеждност са в основата

Изследванията показват, че средната продължителност на живота на смартфон, използван в корпоративна среда, намалява доста бързо поради недостатъчна поддръжка на софтуерните функции. Nokia XR20 се предлага с най-дългата гарантирана от производителя поддръжка досега - удължените 4 години месечни актуализации на сигурността гарантират безопасността на всеки бизнес и личните данни до 2025 г. Актуализациите на ОС Android™ са 3 години, а гаранцията на модела е удължена също на 3 години вместо стандартните две за сектора.

HMD Global е един от производителите, които се присъединиха към Android Enterprise Recommended от самото начало и към него е добавен всеки смартфон Nokia, който отговаря на изискванията на програмата. Това означава, че Nokia устройствата отговарят на строгите корпоративни изисквания на Google за софтуер и хардуер. Тези изисквания оценяват критерии като хардуерните възможности за добро корпоративно и потребителско изживяване, ангажираност с актуализации на защитата и надстройки на Android операционната система, поддръжка за EMM методи за внедряване като записване с нулево докосване и др. Със своята водеща в индустрията гама смартфони Nokia с Android One надхвърля препоръките на Android Enterprise Recommended и предлага ежемесечни актуализации на сигурността. Така че вашият бизнес може да e спокоен, че е в сигурни ръце с нас.

Надграждайки портфолиото от надеждни решения, Nokia XR20 допълва нарастващата гама от корпоративни предложения от телефони и аксесоари Nokia. Със съществуващите услуги за управление на корпоративната мобилност и роуминг на IoT данни HMD Enable Pro и HMD Connect Pro, финландската марка наскоро затвърди ангажимента си да продължи да расте и да развива своето предложение за бизнеса. С HMD Enable Pro ИТ отделът на компанията може да внедри Nokia XR20 с необходимите приложения и конфигурации. Ефективен, лесен за използване и гъвкав, той е изграден върху Android Management API, което прави решението надеждно за бъдещето и гарантира, че получавате предимствата на най-новите възможности на Android Enterprise.