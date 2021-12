Дигитални модели

//Хранене



Животински протеин, но не съвсем Все повече компании произвеждат животински протеини без животни. Вместо това използват микроорганизми. The EVERY Co. е компания, която произвежда животински протеини чрез ферментация. Стартъпът, познат като Clara Foods, наскоро се ребрандира и получи финансиране 175 млн. долара. "Новото име отразява нашата визия за промяна на хранителната система на XXI век, така че всеки човек да се наслади на храната, която познава и обича, без да вреди на планетата или на животните в процеса на производство", казва изпълнителният директор Артуро Елизондо в прессъобщение, цитиран от TechCrunch. Освен че смени името си, The EVERY Co. представи първия веган яйчен протеин в партньорство с компанията за производство на студено пресовани сокове Pressed. Полученият свеж капитал е кулминация в развитието на компанията, казва още Елизондо, и ще й позволи да разшири предлагането си на пазара, както и да задвижи растежа.