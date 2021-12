Ralph Lauren продава цифрови стоки в метавселената на Roblox

Ralph Lauren дебютира с първата си цифрова модна линия във виртуалния свят на Roblox. Компанията, известна най-добре със своите поло ризи, предлага изживяване "Зимно бягство" в онлайн вселената на Roblox. Играчите могат да се насладят на дейности като кънки на лед, докато пазаруват ретро спортни облекла от колекцията на дизайнера от 90-те. Очаква се артикулите да струват от 125 до 300 Robux, или около 1.25 до 3 долара, съобщава Bloomberg.

Новият ход на Ralph Lauren не е изненадващ. Водещи модни къщи, от Gucci до Balenciaga и Burberry, развиват цифрови продукти, които никога няма да бъдат използвани от купувачите. Гигантът за спортно облекло Nike също си партнира с Roblox, за да създаде виртуален свят, наречен Nikeland. Той ще позволи на потребителите да обличат своите аватари в дрехи и маратонки на Nike и ще включва арени и сгради на Nike, които ще позволят на играча да се състезава в игри. Засега съоръженията ще бъдат безплатни за използване.

Ralph Lauren смята, че пазарните възможности за търговия на дребно във виртуални пространства са значителни. "С тенденцията, която виждаме да расте, ние наистина вярваме в това като бъдещ поток от приходи, каза говорител на компанията, добавяйки: NFT са неизменна част от нашите бъдещи планове."

Купи дрехи за аватара си

The Dematerialised, британска стартъп компания, която съоснователката Карина Нобс нарича "дигиталния универсален магазин на вашите мечти". The Dematerialised продава виртуални луксозни стоки, които ще съществуват само онлайн. Първият продукт, който излезе на 12 декември 2020 г., беше сребърен пуловер на цена от 121 евро (137 долара). 1212 дигитални изображения бяха продадени в рамките на три часа. Нобс работи с Fabricant, нидерландска виртуална модна къща, където потребителите създават ексклузивно облекло за своите дигитални аватари в социални платформи. Сътрудничеството с Fabricant отбеляза най-скъпата продажба в магазина на The Dematerialized досега: 9 хил. евро за една дреха, или по-точно - недреха.