Microsoft купува Activision Blizzard за 68.7 млрд. долара

Фил Спенсър не подмина въпроса с дискриминацията, като адресира притесненията в свой пост в блога си. "Като компания Microsoft се ангажира с нашето пътуване за включване във всеки аспект на игрите както сред служителите, така и сред играчите. Дълбоко ценим индивидуалните студийни култури. Ние също така вярваме, че творческият успех и автономията вървят ръка за ръка с отношението към всеки човек с достойнство и уважение. Ние държим всички отбори и всички лидери да спазват този ангажимент", се казва в публикацията на бъдещия шеф на Activision.

Миналата седмица беше обявена друга мащабна сделка в бранша, която в момента на обявяване дори беше най-голямата в историята. Тake-Two, компанията зад популярната поредица Grand Theft Auto, ще купи Zynga, известна с игрите Farmville и Zynga Poker от Facebook, за около 12.7 млрд. долара.

Придобиваната компания

Каталогът от предложения на студиото Activision Blizzard е впечатляващ, като сред него личат имената на някои от най-големите игри в света - Call of Duty, World of Warcraft и Diablo. Тези заглавия помагат за общата пазарна пазарна капитализация от 47 млрд. долара. Интересно е да се види кои са големите инвеститори в Activision. По-голямата част от тях са фондове, което е типично за компания от подобна големина. Най-големият е инвестиционната компания The Vanguard Group, която притежава 8.3% от акциите на компанията. След това се нарежда BlackRock - със 7.5%. Последен от по-значимите инвеститори е Capital Research and Management Company - с 6.8% от Activision. Членовете на борда на директорите на компанията, както и други вътрешни хора, не разполагат с голям дял от студиото. По данни на Yahoo Finance те държат по под 1% от компанията.