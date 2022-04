Ocado Technology Bootcamp с второ издание

Темите в първия обучителен модул обхващат цялостния цикъл по създаване на технологични решения: Software development essentials, Real-world application development, Front-end development, Introduction to distributed systems, Deploying and hosting applications on the cloud, AWS stack, както и много други. Модулът обхваща периода от 11 юли до 30 септември.

Сред мастър класовете акценти ще бъдат Machine Learning & Data Science; участниците ще имат възможност да участват и в обучение по съвременна разработка с функционално и асинхронно програмиране - дисциплина, която почти не може да се намери в общодостъпните курсове. Мастър класове тази година ще има и за "софт" умения, за да може всеки, преминал "Бууткампа", да притежава пълния набор от знания, с които да стартира следващата глава от професионалното си развитие. Мастър класовете не са част от задължителната програма. Те са жест, който организаторите отправят към тези участници, които биха искали да вземат максимума от обучението и да отключат пълния си потенциал.

В третия модул от обучението участниците ще работят екипно по създаването на цялостен софтуерен продукт по зададен от реален клиент технологичен казус. Работата по продукта започва на 3 октомври и се представя на клиента на 4 ноември. Модулът не изисква ежедневно присъствие и така обучаващите се ще могат да го съчетаят с други ангажименти. Всеки екип има свобода да определи начина си на работа, като участниците ще имат възможност да практикуват реални "церемонии" в agile - спринт планиране, срещи за синхронизиране с екипа, демонстрации и ретроспективи.

Обучителна програма, не курс

"Обучението надгради мисленето и уменията ми от такива на програмист до софтуерен инженер", споделя Александър Полянов, участник в първото издание на Ocado Technology Bootcamp, powered by x8academy.