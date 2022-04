Web3: Мечтата за нов интернет

Не по-различна е ситуацията с други децентрализирани активи - например NFT-тата, които на теория би трябвало да задвижват креативната икономика в децентрализирания интернет, като дават възможност за монетизация на съдържание. На практика обаче те са силно спекулативни активи, в най-честия случай за най-богатите. Така най-скъпото NFT от колекцията "Bored Ape", бе закупено през септември 2021 г. за 2.3 млн. долара. Децентрализираната им природа също така не ги прави особено защитени - на 25 април бяха откраднати 133 NFT-та от същата колекция, на стойност 2.4 млн. долара, a сайтът "Web3 is going just great" следи всички измами в това пространство. Аргументът за концентрация важи и тук - през платформата OpenSea са преминали 87% от всички транзакции за NFT през декември 2021 г., на стойност 2.7 млрд. долара.

Oснователят на Twitter Джак Дорси е един от критиците на Web3 движението. Той смята, че екосистемата е силно централизирана около фондовете за рисков капитал Източник: Reuters

"В Web3 няма на кого да се обадите"

Целият този спекулативен и концентрационен профил е в разрез и с утопичната визия за Web3, и с оригиналната идея на криптовалутите, замислена от създателя на биткойн Сатоши Накамото. Първата криптовалута се появява именно като протест срещу провалената според Накамото глобална финансова система, а в най-ранния код на биткойн е записана и статия от спасяването на банковия сектор в САЩ през 2008 г. Сега криптото и Web3 се люлеят между това да са алтернатива на всичко централизирано и да бъдат приети за масово ползване, което изисква да бъдат част от съществуващата система.

Това не значи, че няма работещи решения. Напротив, в децентрализираните финанси (DeFi) има множество проекти, които са наистина децентрализирани и наистина евтини, т.е. могат да се използват като алтернативна финансова система.