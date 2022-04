Илън Мъск прави "обществения площад" Twitter частна компания

Частна трибуна

Мъск, изглежда, никога не е имал нищо против да бъде по заглавията. Въпреки това да премахне модерирането може да е по-трудно, отколкото очаква. Бойкот от страна на рекламодателите, които осигуряват почти всички приходи на Twitter, може да не го притеснява. Но приложението на Twitter разчита на разпространение от магазините на Apple и Google; а те и двата отстраниха Parler след бунта в Капитолия. Правителствата също затягат своите закони за онлайн речта. На 23 април Европейският съюз обяви, че е постигнал съгласие по черновата на нов Закон за цифровите услуги, който ще задължи социалните мрежи да модерират по-стриктно съдържанието на своите платформи. Великобритания готви още по-строг законопроект за онлайн безопасност. През първата половина на 2021 г. Twitter е обработил 43 000 заявки за премахване на съдържание въз основа на местните закони, над два пъти повече в сравнение с две години по-рано.

Друг е въпросът дали Мъск ще успее да се придържа към собствените си принципи. Социалните мрежи са изправени пред конфликт на интереси, когато хората, които определят политиките за модериране, отговарят и за растежа, отбелязва Дуек. Дали подходът на Мъск към свободата на словото ще бъде повлиян от многото му други интереси? Tesla например се надява да се разшири в Китай, на чиито държавни медии Twitter е поставил важни предупредителни етикети. А в ролята си на потребител на Twitter Мъск неведнъж е използвал платформата по отмъстителен начин. Той беше съден (неуспешно), след като нарече свой онлайн враг pedo guy; миналата седмица след пререкание с Бил Гейтс той публикува неприятна снимка на основателя на Microsoft с надпис in case u need to lose a boner fast.

Мъск настоява, че като собственик на платформата той ще бъде безпристрастен. "Надявам се, че дори най-лошите ми критици ще останат в Twitter, защото това означава свободата на словото", туитна той на 25 април, малко преди бордът на компанията да приеме предложението му. Някои потребители имаха други идеи - в същия ден една от набиращите популярност теми в мрежата беше Trump's Twitter.