"А1 България" купува "Стемо" и става лидер на IT пазара

Това е първата голяма сделка на А1, след като през 2015 г. операторът купи тв и интернет доставчика Blizoo, а пет години по-рано и "Мегалан" и "Спектър". Сега покупката не е на оператор конкурент и клиентска база, колкото силно навлизане в нова ниша.

Началото е в Габрово

"Стемо" е създадена през 1991 г. в Габрово от четирима основатели: Христо Ковачев, Стефан Моров, Иван Божинов и Георги Тихов. През годините тя постепенно развива бизнеса си и се налага като основен играч, като доставя най-различни IT решения: от ERP системи и системна интеграция до софтуерни, хардуерни и консултантски услуги. Има 15 търговски офиси и сервизни бази в цялата страна и работи с най-големите доставчици на оборудване и решения в света. И четиримата основатели продават дяловете си, а Тихов остава да ръководи бизнеса на "Стемо" като част от А1.

"Компанията ще продължи да работи самостоятелно, за да е по-гъвкава. А1 също ще стане клиент на "Стемо", а те ще се възползват от нашето ноу-хау. Най-ценното в компанията са хората и ще продължим да развиваме екипа", заяви пред "Капитал" Александър Димитров, главен изпълнителен директор на "А1 България".

Димитров обяви преди време плановете си да направи компанията си лидер на ICT пазара и доставянето на все по-сложни решения, свързани със Software as a Service, Infrastructure as a Service, киберсигурност и др. "А1 България" също има партньорства с някои от най-големите технологични фирми като Cisco, Dell, SAP, Acronis, IBM и др. Има и собствен SAP компетентен център и центрове за данни в няколко града в страната. Телекомът развиваше усилено IT бизнеса си през последните три години и според Димитров приходите от него са достигнали 70 млн. лв. през 2021 г. Само през миналата година телекомът е наел над 200 нови служители в областта на IT и ICT развитие, SAP консултации и др. Придобиването на "Стемо" прави оператора лидер на пазара по приходи и е следващата част от стратегията за увеличаване на присъствието в този сегмент. Освен хората привлекателни за А1 са и дългогодишните клиенти на габровската компания. Според годишната класация Digitalk 101 на най-големите IT компании в България "Стемо" е номер три системен интегратор в България след "Телелинк бизнес сървисис груп" и "ЦЕТИН България".