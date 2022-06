Френският софтуерен гигант Inetum придобива българската Do IT Wise

Една от най-големите френски IT компании - Inetum, обяви, че придобива българската IT консултантска Do IT Wise. Цената на сделката не е публична. Inetum, която за 2021 г. отчита 2.2 млрд. евро приходи, е на дни от приключването на покупката на 100% от капитала на дружеството "Ду Ит Уайз България", което за същата година има 17 млн. лв. приходи. Разговорите между двете компании са продължили около година.

Inetum предоставя различни IT услуги, сред които бизнес решения, low-code приложения, чатботове и др. В случая българската компания представлява интерес за френския гигант заради своята основна дейност като основен интегратор на продуктите на американската облачна платформа за бизнес решения ServiceNow. Големите клиенти на Do IT Wise са от телеком сектора, производството и търговията.

Do IT Wise е основана през 2013 г. от гражданина на Израел Идан Харел, като първоначално компанията работи като консултант на българския офис на HP. Харел държи над 80% от собствеността в "Ду Ит Уайз България". Впоследствие бизнесът се разраства и Харел взима решението да базира цялата компания в България, като през 2017 г. към него се присъединява и Марин Маринов, търговски директор, който идва именно от HP. Маринов е собственик на 10% от дяловете в дружеството.

Планът: от 160 до 500 души

Харел коментира пред "Капитал", че за момента брандът ще остане, но в бъдеще е силно вероятно компанията да промени името си и да приеме името на по-разпознаваемата за западните клиенти Inetum. "Най-важната бърза промяна при нас е, че ще поемем някои от клиентите на Inetum. Самите Inetum се насочват към придобиване на компании със стриктна специализация, каквито сме ние по отношение на интеграцията на ServiceNow", казва Харел.