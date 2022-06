Джейми Бартлет: Технологиите отдалечават хората от либералната демокрация

Визитка Джейми Бартлет е британски журналист, най-известен с подкаста си The Missing Cryptoqueen, посветен на българката Ружа Игнатова и нейната крипто понци схема OneCoin. Бартлет е автор и на няколко книги на технологична тематика, сред които The People vs. Tech и The Dark Net. Бартлет бе един от участниците в тазгодишното издание на конференцията Digitalk. Интервюто с него бе направено от сцената на събитието.