Оттеглянето на Мъск от сделката с Twitter поставя началото на дълга съдебна битка

Илън Мъск оттегли офертата си за 44 млрд. долара за закупуване на социалната платформа Twitter след продължила няколко месеца сага. Решението на основателя на Tesla разтърси пазара и постави началото на дълга съдебна битка.

Председателят на борда Twitter, Брет Тейлър, каза късно в петък, че компанията ще заведе дело в съд в щата Делауеър, за да принуди Мъск да сключи сделката. Споразумението включва клауза, която може да принуди Мъск да купи компанията, стига да разполага с финансиране. През май Мъск каза, че е осигурил финансиране за приключване на сделката. Мъск също може да бъде изправен пред глоба от 1 млрд. долара при оттегляне от споразумението. Той се опитва да я избегне, като обвинява Twitter в "нарушение на множество разпоредби" на споразумението, според писмо, подадено до Комисията по ценните книжа и фондовите борси в САЩ, с което обявява оттеглянето на офертата.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.