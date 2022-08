Бизнесът ни се развива положително въпреки предизвикателствата

Какви са най-важните процеси, които се случват във вашата индустрия - какво да очакват потребителите и бизнес партньорите ви?

- В света на IT инфраструктурата виждаме една комодитизация, която води до натиск за големите доставчици да създават нови продукти и модели на предлагане. Различни вариации на модел as a Service; предлагане на хардуер, ако изобщо има нужда от такъв, като част от услуга, при което клиентът не се интересува от него; гъвкаво лицензиране, което да предостави pay as you grow възможност за клиента. От гледна точка на продукти целта е все повече и повече гъвкавост, предоставяна чрез софтуер или софтуерно дефинирани решения. Усилията са насочени и към увеличение на използването на облачни услуги, отчасти с цел преодоляване на глобалните проблеми с доставка на хардуер, отчасти заради намаленото време за имплементация и далеч по-зеления характер на облачните услуги. Всички тези тенденции са забавени в нашия регион и особено в България, но смятам, че е въпрос на време, и то не много.

В света на информационната сигурност продължава окрупняването на доставчиците. Целта е да се формират лидери, които предоставят по-широк спектър от интегрирани решения. Въпреки това все още е факт, че инструментите не са панацея. Те са средство, което компании като нас могат да управляват адекватно и респективно да докажат истинския ефект от използването им.

От гледна точка на дигиталната трансформация - на Запад се развиват редица многофункционални платформи, които да опростят цифровизацията на клиентите. В България това все още не се случва. Нашата задачата е да пренесем тази тенденция локално.

Като двигател за развитие на IIoT виждаме повишеното внимание върху ESG таксонометрията при всяка голяма нова инвестиция. Реално инвестиционното съсловие се интересува дали парите, които инвестира, са съобразени с ESG и респективно са устойчиви в бъдещето. Industrial IoT помага за доказването и измерването на въпросната таксонометрия, а в определени случай се явява и фундамент за устойчивостта.