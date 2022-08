Перфектната буря изтри близо 400 млрд. долара от оценката на медийните групи в САЩ

Пазарната стойност на най-големите медийни компании в САЩ е намаляла значително през тази година. От началото на годината цената на техните акции е спаднала средно с 35%, което е довело до обща загуба от 380 млрд. долара пазарна капитализация. Според анализ на Financial Times въпреки известното възстановяване през последните няколко седмици цените на акциите на най-големите медийни групи - Disney, Netflix, Comcast, Spotify, Roku, Fox, Paramount, Warner Bros Discovery, The New York Times и News Corp - са спаднали средно наполовина от най-високите си стойности, достигнати по време на пандемията от коронавирус.

Експерти смятат, че основните причини за този спад са по-малкото прекарано време пред екраните, след като повечето страни започнаха да се възстановяват от пандемията, както и съобщението, че растежът на Netflix се забавя, което разтревожи инвеститорите за състоянието на цялата индустрия. Тези проблеми съвпаднаха с по-широките опасения за рецесия в САЩ, тъй като централните банки повишават лихвените проценти, за да укротят бързо растящата инфлация, а американците се сблъскват с по-ограничените бюджети на домакинствата.

Акциите на Roku, която се утвърди с продажбата на стрийминг устройства, но сега генерира повече приходи от рекламиране в своите канали, са се понижили с 65% тази година и с 83% от историческия връх, достигнат през юли 2021 г. Netflix се представя малко по-добре, като акциите на компанията са се понижили с 62% през тази година и са паднали с 67% спрямо пика си от ноември. Книжата на Spotify, която изкарва повечето си средства от продажбата на абонаменти, са спаднали с 49% от началото на тази година.