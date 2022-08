Гейминг индустрията се забавя след бума през пандемията

Производителите на конзоли също понесоха удар. Спаднаха приходите от игри на Microsoft, производителя на Xbox; PlayStation на Sony понижи прогнозата си, а Nintendo отчете по-ниски продажби. Освен че търсенето е по-слабо, фирмите изпитват и недостиг на компоненти.

Охлаждането на търсенето се предава и на производителите на чипове. Advanced Micro Devices съобщи, че продажбите на нейните графични карти за игри са надолу, а Nvidia отбеляза спад на приходите от 19%.

Очаква се обаче индустрията да нарасне над нивата преди пандемията, като разчита на пускането на забавени продукти и облекчаване на недостига на части. Според фирмата за данни Newzoo пазарът за игри глобално ще генерира 196.8 млрд. долара през 2022 г., което би било ръст от 2.1%, макар и по-нисък от скока от 7.6% през 2021 г. Видеоигрите не са неуязвими, но имат тенденцията да се представят добре в трудни времена, каза Стивън Бейли от изследователската фирма Omdia.