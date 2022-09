Ню Йорк съди Nexo за измама, седем други щата предприемат действия срещу компанията

Nexo: Останахме единственият играч, който да попадне под прожекторите на регулаторното внимание

Продължила ли е Nexo да предлага своя депозитен Earn продукт в Ню Йорк след cease and desist писмото преди година, както е упоменато в настоящото обвинение на щата срещу компанията?

Nexo разполага с финансов лиценз в Калифорния, според сайта на компанията. На какво се дължи писмото за caese and desist в щата?

Какъв е планът за действие на Nexo в случая?

Успехите на Nexo се дължат на редица фактори, сред които са устойчивостта на нашия бизнес модел, правилното управление на риск, както и разбирането за необходимостта да се предлагат продукти и услуги в съответствие със законовите изисквания.Засилената активност от страна на регулаторните органи за изпълнение на мандата си за защита на инвеститорите, е напълно разбираема, предвид пазарните турболенции, и случаите на обявена несъстоятелност от редица слабо управлявани компании.Nexo, непокътната от бурята, сега остава единственият играч, който да попадне под прожекторите на регулаторното внимание. Ясно доказателство за устойчивостта на компанията е фактът, че единствено на Nexo не се наложи да бъде спасявана, да ограничава тегленията, не й се наложи да търси ликвидност от други институции, няма експозиции към никоя от фалиралите крипто компании, не е била част от раздаването на необезпечени заеми, а тъкмо обратното - участва активно в оздравяването на индустрията, посредством придобиване на затруднени компании Съобщението от регулаторите идва часове преди планираният за днес анонс, че Nexo e придобила дял от американска банка с федерален лиценз , след като бизнес планът за банка, в това число и партньорството с Nexo по отношение на дигитални активи, е получил одобрение от щатския банков регулатор. Това е значимо в цялостния конктекст на битката, която от месеци се води между различните щатски регулатори, Securities and Exchange Commission (SEC), Commodity Futures Trading Commission (CFTC) и Office of the Comptroller of the Currency (OCC) за утвърждаване на това кой регулатор има юрисдикция върху съотвените активности на крипто компаниите.Винаги сме приветствали регулаторната яснота и Nexo неотлъчно се съобразява с насоките, които регулаторите по света дават на крипто пространството или на нас конкретно. Продуктът ни, посредством който нашите клиенти печелят лихва върху активите си, не се предлага в Ню Йорк, още преди регулатора да поиска спирането му през октомври 2021 г. Шепа акаунти от Ню Йорк с баланси под $1000, все още активни към тази дата, станаха повод за първото злополучно писмо. След комуникация с регулатора, Nexo поетапно затвори акаунтите на всички нюйоркски клиенти, които изтеглиха наличните си активи.През февруари 2022 г. Securities and Exchange Commission (SEC) даде ясните насоки относно лихвоносещите продукти в САЩ и Nexo стана първата компания, проактивно прекратила предлагането на този продукт за всички нови клиенти от САЩ още в същия месец, както и го спря за нови баланси на съществуващи клиенти, в пълно съотвествие с публикуваните изисквания.Nexo притежава лиценз за потребителско кредитиране, издаден от регулатора в Калифорния през март, 2021 г., както и още десетки лицензи в САЩ като част от своята прорегулаторна позиция. В щата Калифорния тече активен процес по формиране на изцяло нова законова рамка за крипто активи , която тепърва ще урегулира цялостно другите дейности, свързани с дигитални активи и е възможно това да е подтикнало регулатора към действията от вчерашния ден.Повод за оптимизъм е, че от февруари 2022 г. има повече яснота какво регулаторите очакват, за да могат лихвоносещите продукти да се предлагат в САЩ. Nexo продължава диалога на щатско и федерално ниво в тази посока, преструктурирайки продукта си, за да бъде в съотвествие с новите регулаторни реалности. Дали преструктурираните продукти ще бъдат предлагани през брокеридж услуги (Broker dealers), в какъвто Nexo наскоро инвестира ; през S1 форма на SEC, или през федерално лицензирана банка, в каквато Nexo също придоби дял - Nexo, заедно с канторите, които ни консултират, работи над всички тези опции.Важно е да се подчертае, че изказванията на регулаторите касаят единствено услугата, посредством която клиентите ни печелят лихва, и не засягат останалите продукти на Nexo, сред които са закупуването на крипто активи, заеми, обезпечени с крипто активи, борсови и трейдинг услуги, които продължаваме да предлагаме на нашите американски клиенти. Несъмнено в най-скоро време ще има ясен път към регулирано решение за предлагането на лихвоносещи продукти в Щатите.*бел. ред. - болдовете, италика и линковете са включени в отговорите на Nexo; "Капитал" не е добавял елементи към тях.