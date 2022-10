Какво бъдеще очаква консултантските компании

Съветниците на изпълнителните директори от Bain, Boston Consulting Group (BCG) и McKinsey, триото на върха на управленското консултиране, са свикнали да работят в сянка. В последно време обаче те неведнъж излизаха на светло заради скандали. Bain е подложена на критики заради проблеми с данъчната служба на Южна Африка. BCG е била критикувана за близките си връзки до Мохамед бин Салман, автократичния де факто владетел на Саудитска Арабия, и за предполагаемата печалба от корупционни практики в Ангола. И в нова книга, излязла на 5 октомври, "When McKinsey Comes to Town", Уолт Богданич и Майкъл Форсайт от New York Times представят потресаващ разказ за десетилетията на нечестни действия на McKinsey, най-голямото име в бизнеса.

Обвиненията, описани в книгата, включват помощ на производителите на опиати да продават своите продукти на пристрастените, насърчаване на застрахователите да намаляват обезщетенията на водачите и извличане на печалба от незаконни договори с държавни компании в Южна Африка, обвинение, за което прокуратурата на страната обяви наказателно производство на 30 септември.