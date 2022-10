Технологиите имат водеща роля за постигането на устойчив бизнес

Визитка Петър Торнев е директор на Технологичния център на "Accenture България". Като част от глобалното семейство на компанията той и екипите му се занимават с предоставянето на широк спектър от услуги в областта на цифровите технологии, облачните пространства и сигурността.



Петър Торнев ще участва като лектор в конференцията Future of Work Summit: Creating change, организирана от "Капитал", която ще се проведе на 27 октомври. В панела How to lead in an era of constant change ще се говори колко е важно днешните лидери да предефинират политиките си за работа и да засилят връзката със своите служители, какво мотивира талантите в технологичните компании, както и какви са ключовите фактори за задържането на кадри, особено по време на криза.