Дневникът на един Шеф Туит*

*Дневникът е опит да си представим мислите на новия собственик на Twitter през първите 13 дни от влизането му в компанията, когато се самопровъзгласи за Шеф Туит (Chief Twit). Представените факти са на базата на реални публикации на Илън Мъск в социалната мрежа, статии на международни медии и техни вътрешни източници по темата. Характерът на дневника е художествена измислица.

26-27 октомври 2022

(Почти) затворена сделка

Бяха предупредени, че ще отида на 900 Market Str., но не очакваха такова влизане. Оказа се, че на входа няма никой. Къде изобщо бяха всички тези 7000 служители. (NB! да оптимизирам персонала.) Двамата младежи във фоайето обаче гледаха изумено. 8 кг порцеланова мивка, a. В началото не се усетиха. Can't help it, let that sink in! Добре ми се получи играта на думи - "Нека е ясно, че идвам".

Оставих мивката на дивана във фоайето и се качих да поговоря с "много готини хора от Twitter". Или поне тези от тях, които ще останат там. Събрахме се горе в The Perch и пих едно от двете ми кафета за деня. Всички ме наобиколиха. Поздравиха ме с добре дошъл, поговорихме, снимаха ме и започнаха да туитват. Така се прави.