ЕС и САЩ ще контролират Мъск заради Twitter

Според запознати с разговора Мъск на няколко пъти е заявил, че според него DSA е "много разумна", и е добавил, че е прочел законодателството и смята, че то трябва да се прилага навсякъде по света. Мъск и преди е заявявал, че Twitter ще се придържа към всички съответни закони. В блог публикация от 30 ноември Twitter заяви, че политиките на социалната мрежа не са се променили и че модераторският ѝ екип "силен и добре финансиран", но добавя, че "нашият подход към прилагането на политиките ще разчита повече на премахването на съдържанието, което нарушава правилата: свобода на словото, но не и свобода на достъпа".

Чуждестранна собственост наTwitter

Проверката на американските власти се фокусира върху чуждестранната собственост на платформата. На въпрос относно Twitter, зададен на конференция на The New York Times, Йелън спомена Комисията за чуждестранни инвестиции в САЩ, като каза, че тя разглежда сделки, включващи "чуждестранни инвестиции... за да се види дали те създават риск за националната сигурност", съобщава Financial Times.

Тя добави, че "не коментираме работа, която е в процес на изпълнение. Но ако има такива рискове, би било уместно Комисията за чуждестранни инвестиции да ги разгледа". Този месец президентът Джо Байдън заяви, че "сътрудничеството" на Мъск с други държави е "достойно да бъде разгледано" от американските власти. По-рано Йелън отхвърли вероятността за такова разследване, но в сряда тя заяви, че се е "изразила погрешно".

Според подадени документи саудитският принц Алуалид бин Талал бин Абдулазиз е прехвърлил 35 млн. акции, или 3.5% от общия брой книжа на Twitter, в новата частна компания като част от изкупуването на Мъск за 44 млрд. долара. Според уебсайта на неговия инвестиционен фонд Kingdom Holding Company той притежава дялове в американски дружества, сред които са Citigroup, Uber и Lyft.