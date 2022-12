IT секторът в България е нараснал с 26% през 2022 г. до 4.5% от БВП

По време на събитието за представяне на годишния доклад представителите на БАСКОМ заявиха, че дори и с този внушителен ръст той вероятно ще продължи да расте през идните години. До пет години секторът на информационните и компютърните технологии (ИКТ) може да бъде най-големият в българската икономика по приходи. ИКТ включва в себе си не само софтуерни компании, но те са най-големият му компонент.

Търсят се хора и данъчна стабилност

Димитров засегна и темата с прага на осигуровките, който бе тема в началото на годината при правителството на Кирил Петков, а сега отново е тема в Народното събрание, където БСП предлага максималният осигурителен праг да се вдигне рязко от 3400 до 4200 лв.

"Искам да обърна внимание на две неща. IT индустрията няма проблем с кадрите. България има проблем с IT кадрите. Вторият проблем е с регулациите - на всеки няколко месеца се показва някой, който иска да накаже с високи осигуровки "богатите" IT специалисти, без да разбира, че това е възникващата средна класа на България. В други страни данъците падат", каза Димитров.

Един от приоритетите на БАСКОМ през идните години ще бъде да работи за по-предвидима данъчно-осигурителна рамка. Притеснение сред компаниите е, че предложенията за вдигане на праговете се правят в много кратки срокове и обичайно в период, в който фирмите вече са изготвили бюджетите си.