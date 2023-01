Nexo накратко: дейността и съмненията около компанията

Кайманите, САЩ, Великобритания, Швейцария

Nexo е основана през 2017 г. от трима души: бившият съсобственик на "Кредисимо" Коста Кънчев, бившият депутат от "Реформаторски блок" Антони Тренчев и Георги Шулев. Шулев напуска още през 2019 г., като малко след това между съоснователите започват съдебна битка помежду си.

В началото компанията носи името NexoBank, но втората част е премахната от името, защото в много страни законът забранява финансови компании да носят името "банка" в името си, ако нямат лиценз за такава. Като начално финансиране Nexo набира 52.5 млн. долара от първично монетно предлагане (ICO). В първите си месеци компанията се брандира като свързана с "Кредисимо". Пред "Капитал" през 2021 г. Тренчев и Кънчев казват, че това е било само маркетингов трик, без двете да имат обща дейност или едната да е финансирала другата. По неофициална информация на "Капитал" собственикът на "Кредисимо" Сокол Янков не е в добри отношения с Тренчев и Кънчев. Неговата компания официално се разграничи от Nexo през септември.

Юридически обаче Nexo не е една компания. Тя оперира през множество дружества в различни юрисдикции: в САЩ (Nexo Financial LLC; дружеството е регистрирано в щата Делауер, който е офшорна зона), Великобритания (Nexo Financial Services LTD), Естония (Nexo Services OU), Литва (Nexo Services UAB), Швейцария (Nexo AG), Хонконг (Nexo Finance Limited), Кайманите (Nexo Capital Inc.) и Маршаловите острови (Nexo A.G.; идентично име с швейцарското дружество), както и българското дружество "Ен Ди Ес", което всъщност разработва продукта.

При последващите заведени дела срещу компанията, те най-често са срещу кайманското Nexo Capital. През 2021 г. Кънчев казва пред "Капитал", че вече върви консолидиране на дружествата под обща шапка, но към началото на 2023 г. това изглежда не се е случило.